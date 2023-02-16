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В КР выйдет сериал "Агай" про известного педагога Гапыра Мадаминова

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- Назгуль Абдыразакова
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25 февраля на национальном телеканале НТРК начнется трансляция телесериала "Агай". Об этом в соцсети сообщают представители съемочной команды.

"В 1990-е годы в сложной ситуации Гапыр агай и группа учителей мечтали открыть в глухом селе первую в республике экспериментальную гимназию. Педагог хочет создать современную образовательную школу с новыми методами обучения, которая станет прибежищем для талантов. Сможет ли Гапыр и его команда преодолеть трудности и препятствия на пути к этой цели?" - задаются вопросом в описании к фильму.

Отметим, что прототипом героя фильма стал педагог из Баткенской области Гапыр Мадаминов. Он известен, тем что 25 лет назад открыл особенную школу в селе, которое находится на границе с Таджикистаном. Тогда же он разработал свою уникальную методику по обучению детей, благодаря которой его ученики занимают призовые места на республиканских и международных конкурсах, а многие выпускники учатся и трудятся в ведущих странах мира.

Премьера сериала состоится 25 февраля в 22:05 на телеканале НТРК. А также сериал можно смотреть в YouTube на канале Bairak Group.


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URL: https://www.vb.kg/427279
Теги:
школа, Кыргызстан, учитель, фильм
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