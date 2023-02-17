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Кыргызстанский павильон за $32 тыс. впечатлил гостей международной выставки

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- Назгуль Абдыразакова
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4 и 15 февраля в Тель-Авиве прошла международная среднеземноморская выставка по туризму. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

По ее данным, фонд вместе с отечественными туроператорами подготовил и организовал национальный павильон.

- В ходе работы на выставке мы поняли, что Израиль имеет большой туристический потенциал для нашей страны. Несмотря на то что в Тель-Авиве, помимо стенда Кыргызстана, были стенды наших соседей - Узбекистана и Казахстана, а также богато оформленные стенды Турции, Азербайджана и Грузии, выставка имела значительный успех для туроператоров Кыргызской Республики. За два дня работы мы провели порядка 80 встреч, больше половины наших клиентов хотели продвигать туризм в КР на рынке Израиля", - рассказал вице-президент Фона поддержки развития туризма в КР Кайрат Итибаев.

По его словам, на стенд от Кыргызской Республики было потрачено 32 тысячи долларов. На эти деньги разработали дизайн, построили композицию и арендовали выставочную площадь в Тель-Авиве. При этом у Грузии и Турции на эти цели ушло порядка нескольких сотен тысяч долларов США.

Израильские туроператоры в свою очередь отметили, что кыргызский стенд привлек их внимание из-за своего местоположения, а также красотой гор и ледников, которые показывали на экране.

В фонде отметили, что это был первый такой контакт с израильскими туроператорами, всего же за время работы фонда было организовано пять туристических стендов в целевых странах.

Отметим, ранее туристическим операторам из Кыргызской Республики приходилось самостоятельно участвовать в подобных выставках, чтобы хоть как-то привлекать туристов из-за рубежа. При этом кыргызские компании выступали разрозненно на маленьких выставочных площадях, тратя на эти цели до 12 тысяч долларов каждая.

Справка: международная туристическая выставка The international Mediterranean Tourism Market (IMTM) – это профессиональная выставка туриндустрии Израиля, а также, как заявляют сами организаторы, самая важная и крупная туристическая ярмарка в Восточном Средиземноморье. Выставка состояла из секторов "Павильон Израиля", "Глобальный туризм" и "Смарт туризм".


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URL: https://www.vb.kg/427301
Теги:
выставка, Израиль, туризм, Кыргызстан
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