Садыр Жапаров выразил соболезнования таджикскому народу

Глава государства Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате схода снежных лавин 15 февраля 2023 года в Горно-Бадахшанской автономной области.

От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю их горе. Прошу Всевышнего скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании с соболезнованиями.