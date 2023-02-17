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Садыр Жапаров выразил соболезнования таджикскому народу

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава государства Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате схода снежных лавин 15 февраля 2023 года в Горно-Бадахшанской автономной области.

От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю их горе. Прошу Всевышнего скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании с соболезнованиями.


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URL: https://www.vb.kg/427304
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, соболезнование, Таджикистан, Кыргызстан
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