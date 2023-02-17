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Служба охраны Министерства внутренних дел отметила свое 57-летие

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- Бермет Таалайбекова
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В полку ведомственной охраны МВД Кыргызстана прошло торжественное мероприятие, посвященное 57-й годовщине службы охраны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник службы охраны МВД полковник милиции Дамирбек Исаков поздравил личный состав с праздником. Выразил глубокую благодарность ветеранам службы и вручил нагрудные знаки.

"Поздравляю весь личный состав с сегодняшним праздником. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, успехов в работе!" – сказал Исаков.

В торжественной обстановке отличившимся в службе сотрудникам были вручены юбилейные и ведомственные медали, почетные грамоты и благодарности командования.

Также к личному составу полка с поздравительной и напутственной речью обратились ветераны, пожелавшие честно и с достоинством нести службу по охране правопорядка в стране.


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URL: https://www.vb.kg/427318
Теги:
МВД, Кыргызстан
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