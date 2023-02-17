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Юных кыргызстанцев приглашают на отборочный тур конкурса "Витебск-2023"

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Объявляется Национальный отборочный тур в Кыргызстане на XXI Международный детский музыкальный конкурс "Витебск - 2023" среди юных вокалистов!

"Славянский базар в Витебске" - крупнейший международный фестиваль искусств в Белоруссии, из года в год объединяющий участников и зрителей всех пяти континентов планеты и является значимым культурным событием в мире. В этом году фестиваль будет проводиться в 32-й раз! В рамках фестиваля каждый год проходит множество фестивальных мероприятий, в том числе и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск".

Право провести отбор в Кыргызстане получил ОФ "Арт Булак", руководит которым заслуженная артистка КР, руководитель детского проекта "KGтай" Гульнара Тойгонбаева.

Национальный отборочный тур поможет выявить талантливых юных исполнителей в жанре эстрадной песни, победитель которого будет представлять Кыргызстан на этом замечательном конкурсе в городе Витебске с 9-11 июля этого года.

В Национальном отборочном туре могут принять участие юные вокалисты:

- в возрасте от 8 до 14 лет включительно (на последний день срока проведения фестиваля),

- имеющие опыт концертных выступлений, ярко заявившие о себе своими успехами в международных, республиканских или региональных конкурсах и фестивалях;

- являющиеся гражданами Кыргызской Республики.

Нужно будет представить две песни: 1. Эстрадная песня на кыргызском языке, 2. Эстрадная песня по выбору конкурсанта, наиболее ярко отражающая исполнительское мастерство и артистические способности.

Для участия нужно пройти предварительный онлайн-отбор до 25 февраля (включительно) и прислать видео конкурсных песен, где конкурсант исполняет песню живым голосом. Видео высылать на Ватсап или Телеграм по номеру: +996 705445522.

Прошедшие онлайн-отбор подают заявку на участие в Национальном отборочном туре и оплачивают организационный сбор до 4 марта 2023.

Место проведения: концертный зал Кыргызской Национальной консерватории им. К. Молдобасанова.

Дата: 12 марта 2023 г.

Заявки высылать на электронную почту ОФ "Арт Булак" art_bulak@mail.ru

Справки о конкурсе, положение и форму заявки можно получить по телефону: +996 705 44 55 22.


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URL: https://www.vb.kg/427327
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан
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