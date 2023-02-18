Посол Чаттержи: В основе программы лежит философия "Весь мир – одна семья"

"В основе программы технического и экономического сотрудничества (ITEC) лежит философия "Васудева Кутумбакам", что означает "Весь мир – одна семья", - сказал vb.kg на прошедшей вчера встрече выпускников программы Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Кыргызстане Арун Кумар Чаттержи.

По его словам, основное внимание индийской программы ITEC уделяется наращиванию потенциала и развитию ресурсов стран-партнеров, включая Кыргызскую Республику. Специалистам из стран-партнеров – а программа сегодня охватывает почти 160 стран - она предлагает уникальные учебные курсы в различных центрах передового опыта Индии. Обучение позволяет выпускникам повысить свои профессиональные навыки, расширить знания, кругозор. А, как известно, профессиональные кадры в разных областях всегда востребованы в любой стране.

"Партнерство правительственной программы Индии ITEC и Кыргызстана интенсивно развивалось в течение последних трех десятилетий, с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Ежегодно Индия предлагает Кыргызстану 100 стипендиальных мест по этой программе, - сказал посол Арун Кумар Чаттержи. – Стажировку уже прошли почти 1500 студентов и молодых служащих по разным отраслям, в том числе военные специалисты".

Почти двести выпускников программы собрались вчера на празднование Дня ITEC. По традиции в Кыргызстане он отмечается в феврале, когда первая группа молодых кыргызстанцев отправилась в Индию штудировать свои знания. Кстати, в числе выпускников известной на весь мир программы - и заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев, который пришел на празднование Дня ITEC и как выпускник, и как представитель МИД, чтобы поблагодарить правительство Индии за подготовку квалифицированных кадров для нашей страны. Выпускники программы прошли обучение в таких областях, как информационные технологии, менеджмент, администрирование, банковское дело и финансы, образование, английский язык, журналистика, дипломатия, предпринимательство и других.

Перед началом встречи Арун Кумар Чаттержи и Айбек Артыкбаев зажгли лампу, которая является одним из символов индийской культуры. Как пояснили vb.kg сотрудники посольства, "без нее не обходится практически ни один индийский праздник. Наличие живого света означает отсутствие тьмы и злых сил. Свет символизирует знание, а тьма - невежество. Господь в индийской философии - это "принцип знания", оживляющий источник и просветитель. Следовательно, свету поклоняются как самому Господу. Знание устраняет невежество, как свет устраняет тьму. Также знание - это непреходящее внутреннее богатство, с помощью которого могут быть достигнуты все внешние достижения. Поэтому, чтобы преклониться перед знанием как величайшим из всех форм богатства, зажигается лампа. Пламя ее всегда горит вверх. Точно так же мы должны приобрести такие знания, которые приведут нас к высшим идеалам".

"ITEC – уникальная программа, которая дает возможность служащим всего мира пройти обучение по разным направлениям. В их числе посчастливилось быть и мне. Первый раз, посетив Индию в 2010 году, я был в восторге от этой страны, от ее богатой многовековой культуры. За три месяца, в течение которых я был на курсах в Нью-Дели, приобрел дополнительные знания по своей профессии и друзей со всего мира. С некоторыми до сих пор поддерживаю отношения. Знания и возможности, которые я приобрел за время учебы, мне очень пригодились. Сейчас я плотно работаю с Индией, привлекаю инвесторов оттуда в нашу страну, консультирую индийских бизнесменов. Я стал торговым представителем нашей Торгово-Промышленной палаты в Индии. Совместно с индийскими партнерами открыли в Кара-Балте в 2012 году алюминиевый перерабатывающий завод. Чуть позже я возглавил индийскую логистическую компанию "Ларк" в Бишкеке. После окончания курсов ITEC я задумал открыть филиал этих курсов в Бишкеке. И мне удалось с помощью руководства программы и КГУСТА создать такой центр. В укреплении отношений наших стран есть и мое участие, и я этим горжусь", - рассказал vb.kg Бектурган Калык уулу.

По его мнению, у наших стран много направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Индия сейчас очень мощно продвинулась в области IT-технологий. А Кыргызстану нужны квалифицированные спецы в этой области. "Очень хочется, чтобы как можно больше наших молодых людей смогли пройти обучение в Индии, увидеть эту прогрессивную и великую страну", - добавил он.

Своими впечатлениями после обучения по программе ITEC поделилась с vb.kg и заведующая отделом науки и инноваций КГУ, кандидат социологических наук Асель Шайылдаева.

"Я выпускница программы 2017 года. До поездки в Индию почти десять лет изучала английский язык на разных курсах. Но говорить свободно не могла. После трехмесячного обучения на курсах свободно стала говорить. Можно даже сказать, в совершенстве овладела языком. Благодаря программе получила большой практический опыт. Курсы проходили в одном из престижных университетов Индии в Хайдарабаде. Преподаватели там сильнейшие. Условия в кампусе, где мы жили, были просто идеальные. Еще и стипендию платили. Помимо того, что язык помогает мне в моей профессии, я участвовала во многих международных программах, побывала во многих странах. А в начале марта еду на конференцию в Индию, где осталось много друзей.

Кстати, будучи в Индии, заметила, с каким упорством стремятся к знаниям их студенты. Была поражена, как глубоко студенты факультета русской филологии знают Пушкина, Достоевского. В библиотеках и по ночам горит свет. Нашим студентам явно не хватает такого стремления", - сказала она vb.kg.

Как отмечалось на встрече, индийская программа технического и экономического сотрудничества (ITEC) была начата в 1964 году как программа двустороннего сотрудничества и технической поддержки странам-партнёрам. Благодаря ITEC Индия делится своим богатым опытом в сфере экономического развития, людских ресурсов, навыков и технологий с большинством стран мира. Она уже принесла пользу тысячам студентов и специалистов со всего мира. С момента ее создания правительство потратило более 2 миллиардов долларов. Ежегодные расходы в последние годы составляли в среднем 100 миллионов долларов.

Кыргызстан стал страной-партнером Индии по программе ITEC в 1993 году, с годами она приобрела широкую популярность в Кыргызстане и является, без преувеличения, символом доброжелательности и дружбы между народами Индии и Кыргызстана.