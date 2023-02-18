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ГНС КР с 1 марта принудительно начнет отключать старые модели ККМ

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане ГНС с 1 марта принудительно начнет отключать старые модели ККМ. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"28 февраля 2023 года истекает срок использования контрольно-кассовых машин без функции работы с фискальным модулем.

Отметим, что ранее до 1 марта были продлены сроки перехода на новые модели ККМ. Это было сделано в целях оказания содействия предпринимателям в исполнении налоговых обязательств в части применения ККМ.

С 1 марта 2023 года все применяемые ККМ должны работать с фискальным модулем, а не отвечающие установленным техническим требованиям (старых образцов) будут отключены в принудительном порядке.

Отключение ККМ не позволит производить денежные расчеты с населением с выдачей кассового чека, что в последствии может повлечь административную ответственность.

Налоговая служба настоятельно призывает предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг и обязанных применять ККМ, до указанного срока обеспечить модернизацию или обновление используемой ККМ.

С этой целью необходимо обратиться в сервисные центры операторов и центры технического обслуживания.

Как правило, в последние дни до установленной даты во всех сервисных центрах и ЦТО образуются многочисленные очереди. Не тратьте свое время на ожидание в очередях, свяжитесь с вашим оператором или ЦТО прямо сейчас".


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URL: https://www.vb.kg/427342
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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