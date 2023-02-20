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Акаев: Садыр Жапаров предпринял беспрецедентный шаг исторической значимости

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- Бакыт Басарбек
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Аскар Акаев прокомментировал встречу всех президентов КР – бывших и действующего, которая прошла по инициативе Садыра Жапарова в Дубае.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и его команда в течение двух лет, прошедших со времени его избрания, добилась заметных успехов во всех сферах государственной и общественной жизни, во внутренней и внешней политике страны...........в Кыргызстане сегодня сформирована ситуация, способствующая так необходимому для страны экономическому рывку и дальнейшему динамичному устойчивому росту - основе резкого повышения благосостояния народа.

В этих условиях президент Садыр Жапаров предпринял беспрецедентный шаг исторической значимости, собрав всех своих предшественников и за общим дасторконом. Поистине это стало историческим событием, говоря словами нашего великого писателя Чингиза Айтматова - событием "И дольше века длится день!"

Мне, как непосредственному участнику этой встречи, очевидно, что это осуществлено исходя из высших интересов народа и укрепления кыргызской государственности.

Сделав это, возможно, усмирив свои возможные обиды на своих предшественников, Садыр Жапаров показал свою политическую мудрость и человеческое великодушие.

Конечно же, укрепление государственности, единства и согласия в народе - это прямая и главная конституционная обязанность президента страны. Отрадно, что он эту обязанность в полной мере начал реализовывать на практике.

Лично я поддержал эту инициативу и призвал коллег к согласию и поддержке во имя благополучного будущего Кыргызстана и укрепления стабильности в кыргызском обществе.

Пользуясь случаем, я также призываю народ Кыргызстана к единству и сплочению вокруг всенародно избранного президента Садыра Жапарова, чтобы, используя сложившуюся благоприятную ситуацию, совершить экономический взлет для построения процветающего Кыргызстана!".


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URL: https://www.vb.kg/427361
Теги:
Аскар Акаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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