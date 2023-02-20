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В МВД произошли кадровые перестановки

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- Назгуль Абдыразакова
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На минувшей неделе приказом Министерства внутренних дел полковник милиции Талант Кадыров освобожден от должности начальника ОВД города Нарына и назначен на должность начальника ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, полковник милиции Талгар Мамбетказиев освобожден от должности начальника ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области и назначен на должность начальника ОВД Панфиловского района Чуйской области, подполковник милиции Тынчтык Аалиев освобожден от должности начальника ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области, назначен на должность начальника ОВД города Нарына Нарынской области, а ранее возглавлявший начальника ОВД Панфиловского района Чуйской области Денис Аманов назначен на должность начальника ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/427365
Теги:
МВД, назначение, Кыргызстан
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