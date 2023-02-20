В МВД произошли кадровые перестановки

На минувшей неделе приказом Министерства внутренних дел полковник милиции Талант Кадыров освобожден от должности начальника ОВД города Нарына и назначен на должность начальника ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, полковник милиции Талгар Мамбетказиев освобожден от должности начальника ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области и назначен на должность начальника ОВД Панфиловского района Чуйской области, подполковник милиции Тынчтык Аалиев освобожден от должности начальника ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области, назначен на должность начальника ОВД города Нарына Нарынской области, а ранее возглавлявший начальника ОВД Панфиловского района Чуйской области Денис Аманов назначен на должность начальника ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.