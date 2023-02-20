Кыргызстанец Денис Петрашов занял первое место на турнире в США

Член сборной команды Кыргызстана Денис Петрашов занял первое место, выступая на дистанции 200 ярдов брассом на турнире по плаванию в городе Атланта (США). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики.

По его данным, Петрашов установил рекорд соревнований, став самым быстрым пловцом в этой категории, показав время - 1:50:51.

Как отмечает НОК, ACC League объединяет сильнейшие университетские команды Восточного побережья США и входит в тройку сильнейших в Северной Америке.