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Кыргызстанец Денис Петрашов занял первое место на турнире в США

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- Назгуль Абдыразакова
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Член сборной команды Кыргызстана Денис Петрашов занял первое место, выступая на дистанции 200 ярдов брассом на турнире по плаванию в городе Атланта (США). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики.

По его данным, Петрашов установил рекорд соревнований, став самым быстрым пловцом в этой категории, показав время - 1:50:51.

Как отмечает НОК, ACC League объединяет сильнейшие университетские команды Восточного побережья США и входит в тройку сильнейших в Северной Америке.


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URL: https://www.vb.kg/427367
Теги:
золото, плавание, спорт, Кыргызстан
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