В Кыргызстане продлили срок приема документов на обучение в вузах России

Представительство Россотрудничества в Кыргызстане сообщает, что срок подачи документов на обучение в российских вузах в рамках квоты правительства России продлевается до 20 марта 2023 год.

Желающим поступить в вуз России необходимо до 20 марта 2023 г. зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com, выбрать направление подготовки и специальность и загрузить необходимые документы. На этом сайте можно найти подробную информацию об учебных заведениях, образовательных программах и городах.

Дополнительную информацию о поступлении жителей Кыргызстана в вузы России можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в профилях представительства Россотрудничества в КР в социальных сетях: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.

Каждую среду с 15:00 до 17:00 в Русском доме в режиме онлайн и оффлайн проходят консультации для кандидатов. Зарегистрироваться на ближайшую консультацию можно по ссылке: https://uchebarf.kg/consult

Напоминаем, что в 2023/24 учебном году Кыргызстану выделено 700 квот для поступления по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, среднего и дополнительного профессионального образования.

По всем вопросам просим обращаться по телефону +996(312) 30-05-43 или по электронной почте abiturient@kgz.rs.gov.ru.