Программный офис ОБСЕ в Бишкеке передал оргтехнику милиционерам

В Бишкеке состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел Адылбека Бийбосунова с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, послом Алексеем Роговым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений,

успешную реализацию Плана взаимодействия – 2022, отчет Секретариата ОБСЕ по итогам оценочной миссии в Кыргызской Республике, продолжение реформ органов внутренних дел и расширение сотрудничества с международными партнерами.

Для повышения качества и оперативности сервисных услуг, предоставляемых кыргызстанцам, внедрения современных технологий в работу передвижных приемных милиции, Алексей Рогов передал правоохранителям оргтехнику.

Первый замминистра поблагодарил посла за техническую поддержку деятельности кыргызской милиции и акцентировал внимание на успешном сотрудничестве.

"Предоставленная вашим офисом возможность министерству использовать положительный опыт правоохранительных органов зарубежных стран в вопросах профилактики и борьбы с преступностью вносит существенный вклад в совершенствование деятельности органов внутренних дел КР.

Благодаря нашему сотрудничеству не только укрепляется потенциал милиционеров Кыргызстана, повышается качество работы, но и уровень доверия населения к министерству.

Учитывая богатый опыт сотрудничества и взаимодействия, хотел бы вновь обозначить, что ОБСЕ является для нас одним из надежных партнеров", - отметил Адылбек Бийбосунов.

В свою очередь Алексей Рогов подчеркнул, что программный офис ОБСЕ в Бишкеке готов к дальнейшему плодотворному развитию двусторонних отношений.

По итогам встречи стороны заверили, что продолжат тесное сотрудничество для укрепления безопасности в стране и эффективной борьбы с преступностью.