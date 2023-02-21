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Депутаты посетили Корейский институт красильных и дизайнерских технологий

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня, 21 февраля, парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым в рамках официального визита в Республику Корея посетила Корейский институт красильных и дизайнерских технологий (DYETEC) в городе Тэгу и ознакомилась с работой его производственных цехов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель правления предприятия Чо Санг Хёнг дал подробную информацию об институте и рассказал о его деятельности в области текстильной и легкой промышленности. В частности, институт DYETEC, основанный в 1994 году, предоставляет услуги в области исследований текстильной промышленности, создания прототипов, анализа дефектов и внедрения новых экологически безопасных материалов. Кроме того, Республика Корея является четвертым по величине производителем текстиля в мире.

В ходе беседы с руководством института Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание развитию легкой промышленности, добавив, что данная отрасль имеет высокий экспортный потенциал и большое социальное значение.

"Как мы все знаем, первые шаги в развитии промышленности Республики Корея начались с текстильной индустрии. Поэтому мы заинтересованы в использовании передового опыта в этой области. Нашей основной целью является совместная реализация проектов, направленных на совершенствование технологии производства текстильной и швейной продукции. Мы верим, что опыт специалистов Института DYETEC будет успешно использован в наших компаниях и будет способствовать повышению их конкурентоспособности на международном рынке и внедрению инновационных методов", - сказал торага.

При этом Нурланбек Шакиев, акцентировавший внимание на предпринимаемых усилиях в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Кыргызстане, сообщил, что в республике работают более 1000 предприятий с участием корейцев.

На встрече также обсуждалась реализация проекта стоимостью 9,3 млн долларов США по созданию Центра цифрового текстиля в Кыргызской Республике в 2024-2028 годах.

Спикер добавил, что посредством указанного проекта будет создана возможность повышения квалификации технологов, менеджеров и швей в Кыргызстане, и как следствие, способствовать росту производства и созданию новых рабочих мест.

Как отмечает ЖК, Корейский институт красок и дизайнерских технологий уже сотрудничает с Кыргызстаном. В рамках визита обсужден ряд проектов, связанных с легкой промышленностью, и озвучены важные предложения по их реализации.


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URL: https://www.vb.kg/427415
Теги:
Южная Корея, спикер, Жогорку Кенеш, Депутат
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