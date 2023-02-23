В КР прошла презентация новых сервисов онлайн-бронирования

В Кыргызской Республике прошла презентация новых сервисов онлайн-бронирования. Организовал ее Фонд поддержки развития туризма в партнерстве с Ассоциацией "HoReCa Club".

Представители более 130 отелей, гостиниц, юрточных городков и глэмпингов со всех регионов страны получили информацию о таких системах как TravelLine, Shelter, Контур.Отель, а также сервисах онлайн-бронирования Ostrovok.ru и Bronevik.com. Это популярные сервисы, которым доверяют миллионы туристов. Присоединение к ним позволит отечественным предпринимателям выйти на многомиллионный рынок СНГ.

Презентации, организованные в Бишкеке и Оше, стали для представителей туристического бизнеса и дестинаций интересной площадками для общения, налаживания контактов и обмена опытом.