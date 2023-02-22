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Испания выдала Кыргызстану обвиняемого в тяжком преступлении

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики об экстрадиции обвиняемого Э. уулу А. в совершении тяжкого преступления удовлетворен Министерством юстиции Испании. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В 2021 году обвиняемый Э. уулу А. был объявлен в международный розыск за причинение тяжкого вреда здоровью путем нанесения ножевых ранений гражданину А.Б. Разыскиваемый задержан в городе Мадриде, Испания.

22 февраля 2023 года по поручению Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики сотрудниками МВД КР обвиняемый доставлен в город Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/427447
Теги:
Генеральная прокуратура, Испания, Кыргызстан
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