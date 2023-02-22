Испания выдала Кыргызстану обвиняемого в тяжком преступлении

Запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики об экстрадиции обвиняемого Э. уулу А. в совершении тяжкого преступления удовлетворен Министерством юстиции Испании. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"В 2021 году обвиняемый Э. уулу А. был объявлен в международный розыск за причинение тяжкого вреда здоровью путем нанесения ножевых ранений гражданину А.Б. Разыскиваемый задержан в городе Мадриде, Испания.

22 февраля 2023 года по поручению Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики сотрудниками МВД КР обвиняемый доставлен в город Бишкек".