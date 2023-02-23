Союзбек Надырбеков назначен гендиректором Национального культурного центра

Приказом Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков назначен генеральным директором Национального культурного центра при Министерстве. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, представляя Союзбека Надырбекова трудовому коллективу, министр Алтынбек Максутов отметил, что "Союзбек Надырбекович не чужд нашему министерству, он до этого занимая должность заместителя министра, сумел проявить себя как отличный руководитель и отличный государственный служащий. Думаю, что его ответственное отношение к работе, профессионализм в работе будут способствовать продвижению деятельности данного культурного центра".

Справка: Союзбек Надырбеков родился 16 сентября 1990 года в селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области.

Образование

2009-2013 гг. Окончил Бишкекский гуманитарный университет - факультет "Востоковедение и международные отношения";

2009-2011 гг. Университет Чун-Анг (Республика Корея) - направление "Внутренняя и внешняя политика";

2015-2017 гг. Академия государственного управления при Президенте КР - курс "Государственное и муниципальное управление" (магистратура), 2017г. Окончил Академию государственного управления при Президенте КР по специальности "Политические институты" (аспирантура).