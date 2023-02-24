Посол КР предложил Франции списать долг в обмен на сохранение экологии

На днях состоялась в Париже состоялись встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияза с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Фредерико Мондолини.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи в дружественной и конструктивной атмосфере обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-французского двустороннего сотрудничества.

Посол акцентировал внимание на необходимости развития экономических, торговых, инвестиционных отношений путем учреждения совместной кыргызско-французской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заключении соглашений в сфере избежания двойного налогообложения и защиты инвестиций, а также организации первого бизнес-форума кыргызских и французских предпринимателей в 2023 году в городе Париж.

Положительно оценено участие французской компании EDF в реализации экономических проектов в Кыргызстане и предложено усилить работу в этом направлении с учетом созданных в стране благоприятных условий для французских предпринимателей и инвесторов.

Большое внимание уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили начало работы Института франко-германской культуры в городе Бишкек.

Принимая во внимание усилия Франции по улучшению климата и экологии мира, Послом было предложено рассмотреть вопрос списания внешнего долга в обмен на проекты по сохранению экологии и зеленой экономики.

Обсуждая вопросы взаимодействия двух стран в рамках многосторонней дипломатии, Посол Садык Шер-Нияз выразил признательность французской стороне за решение выступить ко-спонсором предложенной президентом Садыром Жапаровым резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого развития горных регионов".

Стороны также обменялись мнением о текущей ситуации в Центральной Азии и рассмотрели проблемы региональной безопасности.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Францией.