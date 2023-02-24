Погода
$ 87.72 - 88.30
€ 93.75 - 94.75

Минздрав проводит дебюрократизацию процедур в поликлиниках

110  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во исполнение Указа президента Садыра Жапарова "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" Министерством здравоохранения проводятся процедуры дебюрократизации и упрощения процедур прикрепления населения к поликлиникам страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 24 февраля 2023 года в целях реализации целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED", в целях обсуждения регламентов прикрепления, обеспечения свободного выбора обслуживаемой организации здравоохранения прошло рабочее совещание под председательством заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Б. Джангазиева с представителями ГП "Инфоком" при участии директора А. Кененбаевой при Министерстве цифрового развития КР для решения текущих проблем и выработки дальнейших шагов по исключению истребования документов, цифровые копии которых содержатся в базах данных государственных органов. Данное изменение процедур позволит снизить бумажный документооборот, а также облегчит процедуру прикрепления населения к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Также в настоящее время Министерством здравоохранения проводится модернизация соответствующей базы данных по прикрепленному населению в целях обеспечения прав граждан на свободный выбор организации обслуживания, повышения эффективности и прозрачности финансирования в рамках подушевого финансирования и усилению достоверности данных, используемых в экосистеме цифрового здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427485
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  