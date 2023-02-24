Минздрав проводит дебюрократизацию процедур в поликлиниках

Во исполнение Указа президента Садыра Жапарова "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению" Министерством здравоохранения проводятся процедуры дебюрократизации и упрощения процедур прикрепления населения к поликлиникам страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 24 февраля 2023 года в целях реализации целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED", в целях обсуждения регламентов прикрепления, обеспечения свободного выбора обслуживаемой организации здравоохранения прошло рабочее совещание под председательством заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Б. Джангазиева с представителями ГП "Инфоком" при участии директора А. Кененбаевой при Министерстве цифрового развития КР для решения текущих проблем и выработки дальнейших шагов по исключению истребования документов, цифровые копии которых содержатся в базах данных государственных органов. Данное изменение процедур позволит снизить бумажный документооборот, а также облегчит процедуру прикрепления населения к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Также в настоящее время Министерством здравоохранения проводится модернизация соответствующей базы данных по прикрепленному населению в целях обеспечения прав граждан на свободный выбор организации обслуживания, повышения эффективности и прозрачности финансирования в рамках подушевого финансирования и усилению достоверности данных, используемых в экосистеме цифрового здравоохранения.