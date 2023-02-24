Погода
$ 87.72 - 88.30
€ 93.75 - 94.75

"Золотой стандарт" лечения рака молочной железы внедрен в НЦОиГ

134  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 2020 года в Национальном центре онкологии "- современный высокоинформативный метод диагностики и лечения рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, трепанобиопсия является "золотым стандартом" по выявлению гистологической структуры опухоли на злокачественность, а также определяет тактику лечения. Чувствительность метода составляет 100 %.

Доктора онкологи центра прошли специализированное обучение и получили сертификаты факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН в городе Москве.

Новый метод диагностики рака молочной железы в НЦОиГ проводится наряду с такими рутинными стандартами, как маммография, тонкоигольная аспирационная биопсия, УЗИ. Процедура проводится под местным обезболиванием под контролем УЗИ или рентгеновской маммографии.

В 2022 году на основании трепанбиоптатов проведено 376 исследований, выявлен рак в 236 случаях (в 2021 году из 399 исследований, выявлен рак-303).

Кроме этого, онкомаммологи внедрили новую тактику лечения пациентов:

- персонализированный (индивидуальный) подход в выборе лечения;

- мультидисциплинарный подход (консилиум) из числа врачей-экспертов в области онкологии;

- учитывается полный статус пациентки (рецепторы гормонов эстрогена, прогестерона, экспрессия HER 2, уровень KI-67, стадия заболевания, течение болезни, наступление менопаузы и т.д.).

Современный подход в диагностике и лечении рака молочной железы внедренный в онкологии показал свою эффективность.

Как напоминает Минздрав, в Кыргызстане 30 января стартовала "Неделя по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы" среди женщин в возрасте от 25 до 60 лет, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Все желающие женщины смогли бесплатно пройти обследование молочных желез, осмотр шейки матки и кольпоскопию в центрах семейной медицины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427491
Теги:
Минздрав, Национальный центр онкологии, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  