"Золотой стандарт" лечения рака молочной железы внедрен в НЦОиГ

С 2020 года в Национальном центре онкологии "- современный высокоинформативный метод диагностики и лечения рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, трепанобиопсия является "золотым стандартом" по выявлению гистологической структуры опухоли на злокачественность, а также определяет тактику лечения. Чувствительность метода составляет 100 %.

Доктора онкологи центра прошли специализированное обучение и получили сертификаты факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН в городе Москве.

Новый метод диагностики рака молочной железы в НЦОиГ проводится наряду с такими рутинными стандартами, как маммография, тонкоигольная аспирационная биопсия, УЗИ. Процедура проводится под местным обезболиванием под контролем УЗИ или рентгеновской маммографии.

В 2022 году на основании трепанбиоптатов проведено 376 исследований, выявлен рак в 236 случаях (в 2021 году из 399 исследований, выявлен рак-303).

Кроме этого, онкомаммологи внедрили новую тактику лечения пациентов:

- персонализированный (индивидуальный) подход в выборе лечения;

- мультидисциплинарный подход (консилиум) из числа врачей-экспертов в области онкологии;

- учитывается полный статус пациентки (рецепторы гормонов эстрогена, прогестерона, экспрессия HER 2, уровень KI-67, стадия заболевания, течение болезни, наступление менопаузы и т.д.).

Современный подход в диагностике и лечении рака молочной железы внедренный в онкологии показал свою эффективность.

Как напоминает Минздрав, в Кыргызстане 30 января стартовала "Неделя по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы" среди женщин в возрасте от 25 до 60 лет, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Все желающие женщины смогли бесплатно пройти обследование молочных желез, осмотр шейки матки и кольпоскопию в центрах семейной медицины.