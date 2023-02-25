В КР судьи, прокуроры и адвокаты подпишут Меморандум о сотрудничестве

В Бишкеке состоялась первая координационная встреча под председательством судьи Верховного суда Кыргызской Республики, председателя Правления Ассоциации судей Кыргызской Республики Дилары Арстанбаевой. Об этом сообщают организаторы встречи.

"В мероприятии приняли участие заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нурлан Мусаев, судьи Кыргызской Республики, руководство Высшей школы правосудия, представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Адвокатуры, учебных центров прокуратуры и Адвокатуры, а также партнеры Ассоциации судей -представители проекта USAID "Укук Булагы".

В ходе мероприятия участники обсудили имеющиеся недостатки в законодательстве, регулирующем правила поведения участников судебного процесса и иных лиц, присутствующих на судебном заседании, а также возможности внедрения дополнительных механизмов взаимной профессиональной ответственности среди представителей юридических профессий (судьи, прокуроры, адвокаты).

Кроме того, Ассоциацией судей КР был поднят вопрос о необходимости внедрения "Кредо юристов" и подготовке Меморандума между Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции и Адвокатурой Кыргызской Республики "О сотрудничестве по усилению взаимной профессиональной ответственности при судебном разбирательстве".

"Для формирования положительного общественного мнения и повышения доверия граждан к суду требуется внедрить принципы взаимной профессиональной ответственности между судом и другими участниками процесса, так как это влияет на качество отправления правосудия. Опыт внедрения и эффективного результата имеется в международной практике. Сейчас мы предлагаем внедрение этих принципов, а именно "Кредо юристов", - отметила Председатель Правления Ассоциации судей Кыргызской Республики Дилара Арстанбаева.

"В рамках проекта "Внедрение принципов по применению и соблюдению этических норм, культуры поведения и взаимной профессиональной ответственности участниками судебного процесса ("Кредо юристов"), реализуемой Ассоциацией судей Кыргызской Республики при поддержке Проекта USAID "Укук булагы" был проведен анализ законодательства по вопросу эффективного судебного разбирательства. Работа проведена экспертами нашей Ассоциации. По итогам анализа выяснилось недостаточное регулирование норм поведения участников процесса, к сожалению, не для всех участников судебного процесса законодательно прописаны обязанности соблюдения порядка судебного заседания, что влияет на качество осуществления правосудия", - сказала исполнительный директор Ассоциации судей Кыргызской Республики Майрам Оморова.

Проект Меморандума о сотрудничестве по усилению взаимной профессиональной ответственности при судебном разбирательстве ("Кредо юристов") был представлен судьей Аламудунского районного суда Чуйской области, членом Правления Ассоциации судей КР Бекболотом Джаналиевым. Также с презентацией, посвященной анализу законодательства Кыргызстана по регулированию правил поведения участников судебного разбирательства, выступила эксперт Ассоциации судей КР Венера Болтобаева.

Судья Верховного суда Инара Гилязетдинова призвала участников воспринимать рассматриваемый Меморандум не как давление или рычаг воздействия, а как необходимый шаг к повышению правового уровня культуры и взаимной профессиональной ответственности при отправлении правосудия.

Участники координационной встречи одобрили проект Меморандума, до подписания сторонами будет проведена работа по внесению изменений и дополнений и согласованию.

Как стало известно, 28 февраля текущего года ожидается подписание вышеупомянутого Меморандума между заинтересованными сторонами".