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Президент напомнил новым генералам о неотвратимости наказания за коррупцию

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, принял участие в церемонии вручения высших званий руководителям правоохранительных, таможенных и надзорных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравив награждаемых, отметил их заслуги, а также поблагодарил за добросовестную работу и преданность своему делу.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что сегодняшнее награждение, высоко оценивающее их труд, станет стимулом в достижении новых высот в созидательной деятельности во благо Отчизны.

Вместе с этим он потребовал от генералов не погрязать в коррупции и, помня о неотвратимости наказания за противозаконные деяния, верой и правдой служить в интересах безопасности государства.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны продолжит в полной мере обеспечивать материальные и социально-бытовые условия для всех работников государственных структур.

Напомним, что ранее указами Главы государства генеральские звания присвоены следующим сотрудникам правоохранительных, таможенных и надзорных органов:

- воинское звание "генерал-майор юстиции" - заместителю Генерального прокурора КР Сагындыку Мукашову;

- специальное звание "генерал-майор юстиции" - заместителю Генерального прокурора Адыл уулу Кубану;

- звание "генерал-майор милиции" - начальнику УВД Баткенской области Мурату Боронову;

- звание "генерал-майор милиции" начальнику Академии МВД КР Тариелю Абитову;

- звание "генерал-майор таможенной службы" - председателю Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Самату Исабекову.


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URL: https://www.vb.kg/427527
Теги:
МВД, Садыр Жапаров, Кыргызстан, таможня
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