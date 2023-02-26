"Пятая колонна" призвала "Вечерний Бишкек" отказаться от иска к "Кактусу"

Представители организации "Платформа действий медиа Кыргызстана" выступили с призывом к "Вечернему Бишкеку" и "ЭлТР" отказаться от исков в суды на Kaktus.Media и портал "Политклиника", ссылаясь на якобы давление на свободу слова в нашей стране.

В своем обращении НПО заявило, что, мол, "для давления на СМИ начали использоваться технологии сталкивания журналистов с журналистами, редакции с редакциями, чтобы руками самих представителей медиасектора подавить свободу слова и лишить их права на независимость мнения".

Интересная формулировка, особенно, если вспомнить, что одно из СМИ, входящей в данную откровенно прозападную организацию, уже до всего этого начала периодически публиковать имена своих коллег, которые в соцсетях поддерживают государственную политику нашей страны. При этом, выставляя их в негативном свете. Так кто же начал использовать эти так называемые "технологии сталкивания журналистов с журналистами" и интересно с чьей подачи? По собственной инициативе или по заказу своих западных хозяев?

Напомним, НПО "Платформа действий медиа Кыргызстана" была открыта в рамках мероприятия, организованного проектом "Медиа Диалог", финансируемого Европейским Союзом. Проекты же самого НПО были неоднократно профинансированы фондом Сороса, Интерньюс в КР и так далее. То есть для всех понятно и очевидно, откуда, как говорится, ветер дует.

Что же касается воя, по-другому это никак не назовешь, по поводу давления на свободу слова, то честное слово, так и хочется спросить: "господа НПОшники вам что больше нечем ходить?!". Сколько можно использовать риторику, уже порядком набившей оскомину.

Опять все те же громкие слова: "Дайте отпор тем, кто пытается вашими руками запретить свободу слова в нашей стране". Помнится, подобного рода слова использовались и при защите "Азаттыка" и "Клоопа". Напомним, эти СМИ, которые финансируются Госдепом США, отказались по требованию Минкультуры Кыргызстана удалить статьи. В этой связи хочется спросить наших коллег из "Платформы действий медиа Кыргызстана", которые все же являются гражданами Кыргызстана, разве это нормально, что СМИ по требованию государства отказывается удалить статью? Ключевое слово здесь "государство" и в тех же США, думается, это не последний термин. Тот же госдеповский "Азаттык", к примеру, вполне мог бы удалить видеорепортаж, который откровенно противоречил интересам нашей страны, и преспокойно продолжал бы работать. Но этого не было сделано, а значит была соответствующая команда из Госдепа США. Вот вам и вся свобода слова!

Кстати, Kaktus.Media и портал "Политклиника" также финансируются западными донорами, которые судя по всему сейчас любыми способами пытаются отстоять свою пятую колонну в нашей стране.