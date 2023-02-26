Гражданка Кыргызстана погибла в результате взрыва газа в пятиэтажке в РФ

Гражданка Кыргызстана погибла в результате взрыва газа в пятиэтажке в России. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, генконсул Кыргызстана в городе Новосибирск Айбек Айдарбеков и сотрудники генерального консульства неоднократно навещали пострадавшую А.К., проводили встречи с руководством НИИТО о состоянии здоровья пострадавшей и ее последующей реабилитации. В связи с утерей документов в результате взрыва дома, сотрудники диппредставительства с выездом в травматологическую больницу приняли биометрические данные пострадавшей для дальнейшего оформления паспорта.

21 февраля 2023 года А.К. была переведена Центр реабилитации ОРТОС г. Бердск для дальнейшей реабилитации и восстановления. Однако, 24 февраля 2023 года гражданка Кыргызской Республики А.К. была доставлена из центра реабилитации в реанимационный отдел Бердской центральной городской больницы и была госпитализирована с диагнозом тромбоэмболия. Несмотря на принятые медицинские меры гражданка Кыргызской Республики А.К. скончалась.

Для выяснения деталей смерти и оказания консульско-правовой помощи родственникам А.К. 25 февраля 2023 года в г. Бердск были направлены сотрудники Генерального консульства КР, которые провели переговоры с врачом-реаниматологом Бердской центральной городской больницы и с Заместителем главного врача Бердской центральной городской больницы.

Было оказано содействие супругу А.К. в оформлении соответствующих документов в Бердской центральной городской больнице для получения тела А.К., а также, совместно с кыргызской диаспорой - в транспортировке и отправке "груза-200" на территорию Кыргызской Республики.

Кроме того, Генеральное консульство приняло заявление от супруга погибшей для получения единовременной выплаты на покрытие расходов по репатриации тел граждан КР погибших за рубежом и оформило свидетельства о возвращении в КР двум несовершеннолетним детям погибшей гражданки Кыргызской Республики.

25 февраля 2023 года, тело погибшей гражданки Кыргызской Республики А.К. было отправлено из г. Новосибирск в г. Ош, рейсом авиакомпании "Сибирь" (С7).

Как ранее информировало Генеральное консульство, 9 февраля в Новосибирске в результате взрыва газа в жилом доме пострадала гражданка Кыргызской Республики А.К., которая получила перелом позвоночника и была госпитализирована в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им Я.Л.Цивьяна (НИИТО), где ей провели операцию на позвоночник.