Кыргызстанцы с 1 марта могут пройти отбор для учебы в ГИТИСе

Российский институт театрального искусства - ГИТИС сообщает, что с 1 по 12 марта 2023 года в Бишкеке состоятся вступительные испытания для абитуриентов на факультет новых направлений сценического искусства (саунд драма):
Напоминаем, что осуществляется специальный набор для жителей Кыргызстана по квоте правительства России ("квота Россотрудничества") на:
ГИТИС информирует, что всем абитуриентам необходимо прийти 1 марта 2023 года с 10.00 до 11.30 ч. в Дом кино имени Айтматова (Большой зал) по адресу: ул. Логвиненко, 13 (на пересечении ул. Боконбаева), принести с собой фото 5х5 и заполнить небольшую анкету (по программе, которую вы подготовили).
Что требуется для поступления?
Специалитет:"Актерское искусство:
На первом этапе необходимо подготовить несколько отрывков из каждого жанра: прозы, басни, пьесы, стихотворений, танец и вокальное произведение. Помимо вокала, приветствуется владение музыкальным инструментом и нотной грамотой.
На 2 этапе предполагает постановку драматического и пластического этюда. На собеседовании абитуриенту могут быть заданы вопросы из области литературы, драматургии, изобразительного искусства, театра, музыки, об актуальных событиях и т. д.
Магистратура "Театральное искусство":
Специализация "режиссура театра":
Необходимо подготовить несколько отрывков из каждого жанра: прозы, басни, пьесы, стихотворений, танец и вокальное произведение, экспликацию самостоятельно выбранной пьесы и макет сцены, на котором вы покажете сценографию задуманной вами постановки (по экспликации), постановка этюда на предлагаемую тему. На собеседовании проверяется способность к образному мышлению, интеллектуальное развитие поступающих, их культурный уровень, эрудиция, общественные интересы.
Специализация "сценография театра": макеты, эскизы и видеоматериалы работ в театрах, собеседование.
Ассистентура-стажировка:
Экзамен включает в себя:
Расписание испытаний и более полная информация о требованиях при поступлении – по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/JR1CLhCpGQqU0w
Желающие поступить в обязательном порядке должны зарегистрироваться, заполнить анкету и приложить сканы необходимых документов на сайте https://education-in-russia.com. При заполнении анкеты, выбирая вуз, первым надо указать ГИТИС. Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться до начала испытаний 1 марта, в крайнем случае – до 20 марта.
Обращаем внимание, что специальный "кыргызский набор" осуществляется именно на факультет новых направлений сценического искусства (саунд драма) на специалитет: "Актерское искусство", в магистратуру "Театральное искусство"(специализации "режиссура театра" и "сценография театра") и на ассистентуру-стажировку.
По всем остальным специальностям и направлениям (специальность "Театральное искусство", "Театроведение", "Режиссура театра", "Драматургия" и др.) поступление осуществляется в общем порядке.