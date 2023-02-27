Кыргызстанцы с 1 марта могут пройти отбор для учебы в ГИТИСе

Российский институт театрального искусства - ГИТИС сообщает, что с 1 по 12 марта 2023 года в Бишкеке состоятся вступительные испытания для абитуриентов на факультет новых направлений сценического искусства (саунд драма):

1-й тур: 1 – 3 марта 2-й тур: 5 – 7 марта 3-й тур: 10 - 11 марта

Напоминаем, что осуществляется специальный набор для жителей Кыргызстана по квоте правительства России ("квота Россотрудничества") на:

Специалитет: "Актерское искусство" - 12 мест Магистратура "Театральной искусство": специализация "режиссура театра" - 3 места и специализация "сценография театра" - 3 места Ассистентура-стажировка – 1 место.

ГИТИС информирует, что всем абитуриентам необходимо прийти 1 марта 2023 года с 10.00 до 11.30 ч. в Дом кино имени Айтматова (Большой зал) по адресу: ул. Логвиненко, 13 (на пересечении ул. Боконбаева), принести с собой фото 5х5 и заполнить небольшую анкету (по программе, которую вы подготовили).

Что требуется для поступления?

Специалитет:"Актерское искусство:

На первом этапе необходимо подготовить несколько отрывков из каждого жанра: прозы, басни, пьесы, стихотворений, танец и вокальное произведение. Помимо вокала, приветствуется владение музыкальным инструментом и нотной грамотой.

На 2 этапе предполагает постановку драматического и пластического этюда. На собеседовании абитуриенту могут быть заданы вопросы из области литературы, драматургии, изобразительного искусства, театра, музыки, об актуальных событиях и т. д.

Магистратура "Театральное искусство":

Специализация "режиссура театра":

Необходимо подготовить несколько отрывков из каждого жанра: прозы, басни, пьесы, стихотворений, танец и вокальное произведение, экспликацию самостоятельно выбранной пьесы и макет сцены, на котором вы покажете сценографию задуманной вами постановки (по экспликации), постановка этюда на предлагаемую тему. На собеседовании проверяется способность к образному мышлению, интеллектуальное развитие поступающих, их культурный уровень, эрудиция, общественные интересы.

Специализация "сценография театра": макеты, эскизы и видеоматериалы работ в театрах, собеседование.

Ассистентура-стажировка:

Экзамен включает в себя:

[list=1]- разбор реферата на выбранную тему по театральной педагогике; - представление самостоятельно подготовленной экспликации пьесы и макета или эскизов спектакля; - собеседование.

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Расписание испытаний и более полная информация о требованиях при поступлении – по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/JR1CLhCpGQqU0w

Желающие поступить в обязательном порядке должны зарегистрироваться, заполнить анкету и приложить сканы необходимых документов на сайте https://education-in-russia.com. При заполнении анкеты, выбирая вуз, первым надо указать ГИТИС. Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться до начала испытаний 1 марта, в крайнем случае – до 20 марта.

Обращаем внимание, что специальный "кыргызский набор" осуществляется именно на факультет новых направлений сценического искусства (саунд драма) на специалитет: "Актерское искусство", в магистратуру "Театральное искусство"(специализации "режиссура театра" и "сценография театра") и на ассистентуру-стажировку.

По всем остальным специальностям и направлениям (специальность "Театральное искусство", "Театроведение", "Режиссура театра", "Драматургия" и др.) поступление осуществляется в общем порядке.