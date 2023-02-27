ГКНБ задержан находящийся в розыске гражданин иностранного государства

ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРП, предусмотренного ст.358 ч.1. (Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики) задержан гражданин иностранного государства "С.Х.А." 1990 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный в составе организованной преступной группировки, занимался контрабандой наркотических средств, находился в розыске на территории иностранного государства за совершение тяжкого преступления.

В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия.