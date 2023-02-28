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Иманалиев: Ни один вуз не готовит дизайнера виртуальной реальности

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- Назгуль Абдыразакова
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Наши вузы готовят только по 1-2 специальностям, которые будут актуальны в 2030-2040 годах. Например, нет специалиста по проектированию малых ГЭС. Мы не готовили специалиста в этом направлении. Поэтому все вузы должны выбрать приоритетные сферы и готовить специалистов. Об этом сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Каныбек Иманалиев на встрече с ректорами вузов с особым статусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам и.о. министра, ни один вуз не готовит дизайнера виртуальной реальности.

"Мы спустя 30 лет не должны снова приглашать специалистов по этим направлениям из Казахстана, России. Должна быть предварительная подготовка. Кроме того, надо готовить по таким специальностям, как нейропсихолог, программист-разработчик, специалист по кибербезопасности", - сказал Каныбек Иманалиев.


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URL: https://www.vb.kg/427592
Теги:
вуз, Кыргызстан, Каныбек Иманалиев, Министерство образования
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