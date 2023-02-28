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Отели и кафе на Иссык-Куле могут выиграть контейнеры для мусора

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- Светлана Лаптева
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Деловая сеть по управлению отходами в Кыргызской Республике Wastenet.kg объявляет грантовый конкурс среди представителей секторов: размещения и проживания (отели, гостиницы), общественного питания (рестораны, кафе), бизнес организаций других отраслей, формирующих отходы и расположенных в Иссык-Кульской области КР.

Отобранные хозяйственные субъекты получат контейнеры (из металлических сеток) для раздельного сбора таких твердых бытовых отходов (пластик, алюминий, стекло) в местах с высоким объемом образования вышеуказанных отходов.

Целью данного конкурса является помощь хозяйствующим субъектам Иссык-Кульской области в улучшении системы управления отходами через внедрение раздельного сбора отходов, подлежащих переработке.

Глобальная цель - снижение объемов отходов в регионе, попадающих на свалки, путем отправки вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку на е-почту: wastenet.fin@gmail.com, где необходимо указать следующие данные:

1. Название организации, обращающейся за приобретением контейнеров.

2. Краткое описание деятельности организации и обоснование для внедрения раздельного сбора отходов (не более 1 стр.).

3. Контактное лицо, телефон контактного лица.

4. Адреса, где планируется установить контейнеры для раздельного сбора* (приложить схему участка, территории, с указанием мест установки).

5. Запрашиваемое количество контейнеров.

6. Какой вид отходов планируется собрать, в каком объеме (кг/тонн в месяц).

7. Наличие договора на вывоз отходов с целью передачи на дальнейшую переработку.

*если контейнеры планируется установить на территории, не принадлежащей организации, то указать, есть ли разрешение на установку от собственника земли.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе – до 10 марта 2023 года.

Данный конкурс проводится в рамках проекта "Повышение эффективности системы сбора и переработки отходов в Кыргызской Республике", реализуемого Агентством ESG Central Asia при поддержке международного фонда The Coca-Cola Foundation в рамках глобальной инициативы "Мир без отходов"


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URL: https://www.vb.kg/427594
Теги:
мусор, Кыргызстан
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