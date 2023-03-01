От России – Кыргызстану. В Бишкеке передают технику для МЧС

Сегодня, 1 марта, в Бишкеке проходит передача техники для МЧС. 40 пожарных машин Кыргызстану на безвозмездной основе передала Россия. Договорённость об их поставках была достигнута в рамках переговоров между президентом КР Садыром Жапаровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пожарные машины произведены на российском автозаводе в "Виргиши".

"Спецтехника вмещает в себя 6 тонн воды и 360 литров пены. Автомобиль оборудован 18 водяными шлангами разного диаметра. Оборудованы гидрантом, гидроэлеватором, который собирает воду с (канав) арыков и необходимые инструменты для спасательных работ. Также техника оснащена 3-мя лестницами разной длины, позволяющими эффективно бороться с пожарами в сельской местности и горных районах в сложных климатических условиях", - отмечают в МЧС.

Для передачи авто МЧС прибудет глава кабмина КР Акылбек Жапаров и министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков.