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Прошли консультации по подготовке к сессии о положении женщин в ООН

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке состоялись консультации по подготовке к 67-й сессии Комиссии по положению женщин в ООН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

28 февраля 2023 года в городе Бишкеке в рамках региональной подготовки к 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин и в поддержку вкладов партнеров в предстоящие обсуждения Комиссии кабинет министров и Региональный Офис структуры ООН-Женщины для Европы и Центральной Азии прошли субрегиональные консультации для партнеров Центральной Азии на тему: "Расширение цифровых возможностей женщин и девочек в горных регионах для устойчивого развития с учетом гендерных аспектов через обучение" в гибридном формате (офлайн, онлайн).

Целью мероприятия является поддержка стран Центральной Азии в подготовке к консультациям в рамках 67-й сессии Комиссии и согласование ключевых совместных рекомендаций для представления общего видения региона, его перспектив и полезного опыта на глобальной площадке, а также определения ключевых действий в области инноваций и технологических изменений, образования в цифровую эпоху для достижения гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей сельских женщин и девочек на всех уровнях.

В субрегиональной встрече приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова, региональный директор ООН Женщины, Европа и Центральная Азия, партнеры по развитию, послы Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Японии в КР, министры Казахстана, Таджикистана, Узбекистана по вопросам цифровых технологий, культуры и туризма, занятости и сокращения бедности, представители общественных организаций.

Консультации дали возможность обсудить возможности, которые предоставляют современные цифровые технологии для женщин и их использование в раскрытие их потенциала в различных направлениях жизнедеятельности. А также роль государственных органов, неправительственного сектора, бизнеса в создании инфраструктуры для обеспечения и достижения этих условий во всей Центральной Азии.

Все перспективы, обсуждения и рекомендации этой консультации будут представлены на 67-й сессии Комиссии по положению женщин в этом году, тема которой: "Инновации и технологические изменения, а также образование в цифровую эпоху для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек".


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URL: https://www.vb.kg/427619
Теги:
ООН, Бишкек, Кыргызстан, женщины
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