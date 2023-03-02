2 марта - день вступления Кыргызской Республики в ООН

Второго марта 1992 года в ходе 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с рекомендацией Совета Безопасности ООН и резолюцией 46/225 Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызстан был единогласно принят в Организацию Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Кыргызская Республика, являясь ответственным членом ООН, с самого начала своей государственности твердо и последовательно соблюдает общепризнанные цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН. На международной арене кыргызская сторона старается добросовестно выполнять принятые на себя обязательства. Кыргызская Республика всегда стремится "разрешать свои международные споры мирными средствами".

Кыргызская сторона отмечает оказанную поддержку и помощь ООН в формировании политических, общественных и гражданских институтов, укреплении демократии, развитии рыночной экономики.

Кыргызская Республика рассматривает ООН в качестве авторитетной и универсальной международной организации, являющейся центром принятия решений по наиболее важным глобальным вопросам, как поддержание мира и безопасности, развитие дружественных отношений между нациями, устойчивое развитие, сокращение бедности, соблюдение прав человека, охрана окружающей среды, адаптация и смягчение последствий изменения климата, борьба с болезнями и многими другими современными вызовами и угрозами человечества.

Кыргызстан неоднократно избирался в различные выборные органы ООН и руководящие структуры ее специализированных учреждений. В настоящее время Кыргызская Республика выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 гг. и проводит избирательную кампанию.

Кыргызстан вносит свой вклад в деятельность Организации и укрепление ее авторитета. По инициативе кыргызской стороны Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций, которые способствовали привлечению внимания мирового сообщества к стране, ее культуре и истории, природе и экологии, а также проблемам и вызовам своевременности. Так, 14 декабря 2022 года 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единодушно без голосования и в соавторстве 109 государств-членов ООН приняла резолюцию "Устойчивое горное развитие". По инициативе президента Садыра Жапарова данная резолюция объявила 2023-2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

Кыргызская Республика твердо поддерживает ООН в качестве единственной универсальной структуры, уполномоченной всеми государствами-членами ООН, решать возникающие вызовы перед человечеством. В свою очередь, Кыргызстан выражает надежду на то, что ООН и впредь продолжит должным образом содействовать решению насущных глобальных проблем.