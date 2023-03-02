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Бакыт Торобаев примет участие в саммите "Движения неприсоединения"

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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев, находящийся с рабочей поездкой в Азербайджанской Республике, встретился с руководителем Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орханом Маммадовым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Стороны обсудили вопрос развития сотрудничества между представителями бизнес-кругов двух стран, а также реализацию договоренностей между главами государств.

В данном контексте стороны с удовлетворением отметили планируемую встречу с ведущими компаниями Азербайджанской Республики.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении бизнес-встреч в различных форматах на постоянной основе.

Необходимо отметить, что в рамках рабочей поездки в Азербайджанскую Республику заместитель председателя кабинета Министров Бакыт Торобаев также примет участие в Саммите "Движения неприсоединения".


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URL: https://www.vb.kg/427664
Теги:
Азербайджан, Бакыт Торобаев, Кыргызстан
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