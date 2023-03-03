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Замглавы Департамента драгметаллов обвинили в мошенничестве

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ГКНБ Кыргызской Республики выявлен факт мошеннических действий со стороны заместителя директора Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики Ж.М. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что Ж.М., занимая ответственную должность и войдя в доверие гражданки М.С., обманным путем завладела денежными средствами в размере 700 долларов США, обещав трудоустройство последней в государственные органы.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики "Мошенничество".

Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/427701
Теги:
ГКНБ, Министерство финансов, Кыргызстан
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