Погода
$ 87.39 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Представители Минэкономики провели встречу с экспертами Всемирного банка

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялась рабочая встреча представителей государственных органов с экспертами Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Старший специалист по вопросам финансового управления Андрей Бусуйок и консультант в области корпоративного управления Дмитрий Ларионов презентовали особенности координационной модели управления предприятиями государственного сектора, международный опыт и наилучшие практики подготовки сводной отчетности по предприятиям с государственным участием.

На рабочей встрече министерством отмечено о важности составления агрегированной отчетности по всему портфелю предприятий с государственным участием, включая компании, в которых функции акционера (участника) переданы от Фонда по управлению государственным имуществом отраслевым государственным органам.

В настоящее время министерством прорабатываются возможности улучшения системы отчетности и раскрытия информации о результатах финансово-экономической деятельности предприятий с государственным участием".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427710
Теги:
Всемирный банк, Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  