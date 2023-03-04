Представители Минэкономики провели встречу с экспертами Всемирного банка

На площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялась рабочая встреча представителей государственных органов с экспертами Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Старший специалист по вопросам финансового управления Андрей Бусуйок и консультант в области корпоративного управления Дмитрий Ларионов презентовали особенности координационной модели управления предприятиями государственного сектора, международный опыт и наилучшие практики подготовки сводной отчетности по предприятиям с государственным участием.

На рабочей встрече министерством отмечено о важности составления агрегированной отчетности по всему портфелю предприятий с государственным участием, включая компании, в которых функции акционера (участника) переданы от Фонда по управлению государственным имуществом отраслевым государственным органам.

В настоящее время министерством прорабатываются возможности улучшения системы отчетности и раскрытия информации о результатах финансово-экономической деятельности предприятий с государственным участием".