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Венгерская компания "HR Direkt" открыла дочернюю компанию в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось подписание соглашения между венгерской компанией "HR Direkt" и ОсОО "HR Direct KG" в лице гендиректора Айсулуу Исаковой, которая занимается трудоустройством граждан в Венгрии.

Как отметили стороны, документы направлены на налаживание отношений в сфере внешней трудовой миграции и должны послужить созданию благоприятных условий для безопасной и легальной работы кыргызстанцев в Венгрии. На мероприятии присутствовал консул посольства Венгрии в Бишкеке Тар Дердь и бизнес-круги двух стран.

Как сообщил редакции vb.kg венгерский консул, чтобы трудоустроится в Венгрии, кыргызстанцы должны подавать необходимый пакет документов.

"После документы отправляются в венгерскую миграционную полицию. Есть облегченный процесс привлечения рабочей силы. В прошлом года в этот список был включён и Кыргызстан. Это значит, что есть лицензионные компании, которые получили регистрацию права в МИДе Венгрии. Эти компании могут решать вопросы привлечения претендента на рабочее место и уже после необходимых процедур потенциальные соискатели получают визу. Она дается для того, чтобы заехать в Венгрию. Далее иностранным гражданам необходимо пройти миграционные процедуры. У нас большие очереди за визой. Мы начали выдавать визы с 30 сентября 2021 года. Никто не ожидал, что мы кроме этого будем представлять еще визы 6 стран. Все вопросы, связанные с визой, подробно описаны на нашем сайте", - пояснил Тар Дердь.


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URL: https://www.vb.kg/427723
Теги:
консульство, трудоустройство, Венгрия, Кыргызстан
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