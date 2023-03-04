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Только вперед, или какая польза Кыргызстану от ЕАЭС

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- Алина Мамаева
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Стоит ли говорить, что недоброжелатели и стратегические противники Евразийского союза ожидали его краха в связи с происходящими геополитическими процессами, санкциями и политическим давлением. Но именно происходящие в мире события только укрепили позиции Союза и доказали его жизнеспособность даже в критических условиях.

Так, экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС увеличился в 1,8 раза, импорт – на 17,4%. Промышленное производство в ЕАЭС составило почти 1,5 трлн долларов в январе – ноябре 2022 года, наблюдался рост и в Кыргызстане – на 14%.

После введения санкций Кыргызстан стал поставлять в РФ электронику. Кроме того, республика отправляет в РФ не совсем привычные для своих категорий экспорта товары – например, духи и косметические средства. Национальный статистический комитет фиксирует почти двукратный рост экспорта в Россию – в первом полугодии 2022 года он составил 91,8%. Кроме того, мы значительно расширили экспорт в Россию одежды и обуви – 57 млн долларов за июнь (46% общих поставок) против 5 млн долларов в июне предыдущего года.

Есть и другой аспект сотрудничества в рамках ЕАЭС. Ранее руководство республики было вынуждено признать факт энергетического кризиса, заявив, что за годы независимости в стране не было построено ни одной гидроэлектростанции. Численность населения при этом увеличилась в полтора раза. В разы увеличилось количество строек. Если в 1991 году потребление электроэнергии составляло 9 миллиардов киловатт-часов, то на сегодня – около 16 миллиардов.

"Трансформаторы большой мощности и высоковольтные линии также не обновлялись. Износ электрооборудования составляет более 80 процентов. Указанные сооружения были построены во времена Союза и работают до сих пор. При этом долг энергоотрасли составляет 137 миллиардов сомов. Грубо говоря, отечественная энергетика полуживая", - констатировал президент Садыр Жапаров. И сегодня уже подписаны базовые соглашения с "Росатомом" о строительстве малых АЭС в Кыргызстане, ведется работа в рамках строительства ГЭС в Кыргызстане также при участии российских партнеров. Евразийский банк развития профинансирует строительство ГЭС "Куланак". Стоимость проекта – почти 118 млн долларов. В финансировании также планируется участие Российско-Кыргызского фонда развития. ЕАБР и РКФР планируют финансировать проект на паритетной основе. Эта ГЭС – важное звено инвестиционного мегапроекта ЕАБР в Центральной Азии. Кроме того, о готовности российской стороны финансировать разработку ТЭО Камбар-Атинской ГЭС-1 говорил посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Помимо этого Акылбек Жапаров в свою очередь заявлял, что Кыргызстан надеется к 2025 году завершить процесс формирования в ЕАЭС общего рынка газа.

А раз решаются вопросы с энергобезопасностью, плюс участие в евразийских логистических проектах, также привлечение новых инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС, Кыргызстан становится еще более инвстиционнопривлекатльным и укрепляет за счет экономической безопасности и развития свой суверенитет. Да и, если уж на то пошло, альтернативы ЕАЭС в регионе просто не существует.

По словам казахстанского политолога Замира Каражанова, ЕАЭС сегодня, как и все его члены, испытывает определенные трудности, связанные с происходящими геополитическими движениями, санкциями, есть определенные и внутренние трудности.

"Но ЕАЭС работает. И нужно продолжать движение по устранению существующих проблем и по выработке решений в ответ на вызовы происходящих процессов", отмечает он.


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URL: https://www.vb.kg/427736
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, Россия, Акылбек Жапаров
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