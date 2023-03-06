Жоламан Шаршенбеков выиграл золото турнира в Болгарии

Жоламан Шаршенбеков стал победителем международного турнира по борьбе в Болгарии, сообщает Sport АКИpress.

Кыргызстанец выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг, где всего заявлены 11 спортсменов.

4 марта Шаршенбеков одержал 3 досрочные победы подряд и вышел в финал.

В решающей схватке 5 марта кыргызстанец боролся против спортсмена из Польши и победил его, уложив на лопатки.

До 60 кг

1/8 финала

Жоламан Шаршенбеков - Н.Петров (Болгария) - 9:0

1/4 финала

Жоламан Шаршенбеков - Ричард Габриэл Таунсел (США) - 9:0

1/2 финала

Жоламан Шаршенбеков - Сажжад Джавид Аббаспуррагани (Иран) - 10:2

Финал

Жоламан Шаршенбеков - М.Тракз (Польша) - 6:0, победа Шаршенбекова на туше