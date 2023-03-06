"Сильное землетрясение в районе Бишкека произошло около 700 лет назад"

Разрушительные подземные толчки в Турции и Сирии, которые повлекли за собой масштабные разрушения и жертвы, вызвали многочисленные вопросы среди кыргызстанцев, которые опасаются, что теперь сильное землетрясение может произойти и в нашей республике. В этой связи ИА "Кабар" подготовило развернутое интервью с президентом Национальной академии наук (НАН) КР Канатбеком Абдрахматовым, который на научном уровне изучает тектонические процессы долгие годы и много лет руководил Институтом сейсмологии Кыргызстана.

- Катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии вполне объяснимо вызвало тревогу и беспокойство у жителей Кыргызстана, так как наша страна расположена в зоне повышенной сейсмической активности. Может ли столь масштабное и сильное землетрясение оказать влияние на тектонические процессы в нашем регионе?

- На возникновение сильных землетрясений рядом с Бишкеком или на территории Кыргызстана сейсмическое событие в Турции и Сирии никакого влияния не имеет. Дело в том, что тектоническая обстановка и условия возникновения очагов в нашем регионе и там, где были зафиксированы сильные толчки, абсолютно разные. Мы относимся к двум разным тектоническим плитам, которые не имеют ничего общего. Турция находится на острие Аравийской плиты, мы расположены на острие Индийской плиты. Они разделены между собой тысячами километров. Так что прямой связи между усилением сейсмичности в Турции и в Кыргызстане не может быть. В этом отношении можно быть спокойным.

Кстати, небольшое землетрясение, произошедшее вчера в Казахстане, на мой взгляд, простая случайность. Я не думаю, что это событие имеет прямую взаимосвязь с толчками в Турции.

- Точно предсказать время землетрясения невозможно, но среднее и долгосрочное прогнозирование достаточно развито. Ожидали ли сейсмологи что-то подобного, что произошло в Турции и Сирии?

- К сожалению, на сегодняшний день сейсмологическая наука не дошла до такого уровня, когда можно спрогнозировать время, место и силу будущего землетрясения. Даже в Японии и США, где приборы расположены очень близко друг к другу - буквально через каждые 10 километров, даже там предсказать толчки не могут. Что говорить о нас, о Кыргызстане и в целом о Центральной Азии, где ученые недостаточно оснащены техникой и приборами. Наука сейсмология серьезно продвинулась вперед, но в плане точных краткосрочных прогнозов по-прежнему большие сложности.

- То есть потенциальные очаги землетрясений, где происходит накопление напряжения, известны, но когда ударит стихия - неизвестно, это может произойти через несколько дней, а может и через несколько лет?

- Вообще сильные землетрясения происходят нечасто, для этого нужно, чтобы в земной коре накопилось напряжение. Мы знаем о так называемой квази-периодичности возникновения разрушительных толчков. Так вот, чтобы такие землетрясения, как в Турции, произошли с магнитудой 7,4-7,5, нужно порядка 3-5 тысяч лет.

Чтобы немножко успокоить население, я хочу сказать, что последнее такое сильное землетрясение в районе Бишкека произошло около 700 лет назад. Ну а теперь можете посчитать, поэтому 2 300 лет я бы сильно по этому поводу не беспокоился.

- Какой прогноз вы можете дать по Кыргызстану? Что необходимо знать о вероятности землетрясений жителям нашей страны, какой силы и в каких регионах они ожидаются?

- Я неоднократно говорил о том, что сейчас на территории Кыргызстана идет период сейсмической активности. Он начался в 2008 году с 8-балльного землетрясения, произошедшего в селе Нура. Мы все помним, что тогда погибло 75 человек. Этот период закончится в 2026 году, то есть еще 2–3 года у нас будут активными. Но я хочу сказать, что в этот период, после сильного землетрясения в Нуре, была серия менее ощутимых толчков в 4-5 баллов. И я надеюсь, что этот период у нас так и закончится. То есть сила возможных толчков не должна привести к каким-то серьезным последствиям. Ну а после 2026 года, по прогнозам, нас ожидает период тектонического покоя.

- Как профессиональный сейсмолог дайте несколько советов, что нужно знать кыргызстанцам?

- У нас на сайте Института сейсмологии НАН КР www.seismo.kg можно ознакомиться с детальными рекомендациями о том, как вести себя при сильных землетрясениях. Там есть инструкции как для жителей высотных домов, так и для тех, кто живет в частных строениях.

В целом мой совет кыргызстанцам заключается в том, что к землетрясениям нужно готовиться. Понимать, как вести себя, если почувствуете толчки. Если вы живете в высотном доме, можно безопасно укрыться, где находятся несущие стены и самые прочные конструкции. Все эти советы есть на нашем сайте.