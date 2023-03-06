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В КР пройдет фестиваль "Россия - Кыргызстан: общее культурное наследие"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке представители Фонда наследия русского зарубежья в Русском доме встретились представителями творческой интеллигенции Кыргызстана.

Речь школа о сохранении памяти и вкладе русских переселенцев в культурное, художественное, техническое наследие страны в дореволюционный период.

Кыргызстанцам рассказали о направлениях работы фонда, таких как поиск, сбор информации, документов о представителях эмиграции первой волны. Также это подразумевает работу с архивными материалами, проведение культурных мероприятий, направленных на сохранение памяти о личностях, оставивших добрый след в историю развития Кыргызстана.

Руководители Международных проектов "Фонд наследия русского зарубежья" Константин Погорельский и Елена Черникова пояснили, что в Кыргызстане планируется проведение фестиваля "Россия - Кыргызстан: общее культурное наследие". В этой связи представители фонда хотели бы услышать пожелания от представителей культуры, российских соотечественников, и кыргызстанцев, которым интересна эта тема. Уже поступили предложения о проведении мероприятий, концертов в Бишкеке и Караколе.

Руководитель Русского Дома в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев, уточняя информацию, рассказал, что речь идет о сохранении истории двух народов. "Это уникальная возможность сохранить какие-то артефакты, поработать в архивах, и рассказать о нашей истории представителям молодых поколений", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/427772
Теги:
фестиваль, Кыргызстан
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