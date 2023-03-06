Посольство РФ в КР стремительно теряет дружбу с Кыргызстаном

Среди стран Средней Азии Кыргызстан наиболее ориентирован на Россию. Оснований для этого два – общая история и современные экономико-политические реалии. Вот только "мягкая сила" РФ в КР стремительно снижается и проигрывает той же американской или европейской.

Дружба и общие исторические корни расслабили Кремль. А деятельность его Посольства в КР сводится к редким встречам делегаций, передачам техники и праздникам по линии Россотрудничества.

Пророссийских структур в КР – почти нет, не говоря уже про пророссийские СМИ. Особенно те, кто не имеет корни в России и не связан с посольством России. Большинство "независимых" СМИ живут на дотациях и грантах от Европейского союза и США и активно продвигают антироссийскую политику в стране. Добавляет имиджа армия политических НПО, работающих "на демократию".

Оставшиеся редкие кыргызские СМИ, еще работающие в КР на пророссийский вектор, делают это за идею, порой не получая даже минимальной благодарности за свою поддержку. Так как в Посольстве РФ в КР эту позицию воспринимают как должное. В итоге СМИ, которым приходится выживать в сложных условиях конкуренции и экономических реалий, переключаются на гранты от Internews, меняя в корне редакционную политику. В итоге пока Посольство РФ в КР занимается бумажной работой, не выполняя элементарной работы по продвижению пророссийского курса в высших эшелонах власти, "мягкая сила" России в КР трещит по швам. Это приводит к тому, что Россия стремительно теряет не только дружбу с Кыргызстаном, но и регион ЦА, уступая его США и их сателлитам.

Пока российские дипломаты игнорируют происходящее и СМИ, новоназначенный посол США в КР Лесли Вигери в рамках своих первых встреч пообщался с прозападными СМИ. Неудивительно, что они начали активнее продвигать интересы Вашингтона в Кыргызстане, а рейтинг РФ, несмотря на значительную помощь, продолжил идти к нулю.

Послу РФ Николаю Удовиченко и его сотрудникам, просиживающим свой срок в нашей республике и отрабатывающим в ведомстве свои личные интересы, стоит помнить, что пока им в Кыргызстане все должны, они теряют своей влияние. И такими темпами рассчитывать хоть на какую-нибудь поддержку КР им в скором времени уже не придется.