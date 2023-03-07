Вышла в свет книга историка Виктора Козодоя на турецком языке

Книга видного российского историка Виктора Козодая про известного казахстанского политического деятеля Алихана Букейханова была переведена на турецкий язык. В связи с этим на днях прошла ее презентация. Об этом редакции vb.kg сообщил сам историк.

Справка: Алихан Нурмухаме́дович Букейха́нов? или Бокейханов, - казахский государственный, политический и общественный деятель, преподаватель, журналист и этнограф. Основатель и один из лидеров партии "Алаш". Председатель правительства Алашской автономии (казахского национал-территориального образования) с 1917 по 1920 год. В современной казахской историографии рассматривается как первый премьер-министр Казахстана.

Отметим, Виктор Козодой в настоящее время работает над книгой под названием "История Сибири. Краткий курс, 1 том", которая посвящена енисейским кыргызам, чья история, по словам ученого, насчитывает 19 веков.