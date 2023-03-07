Посол Кыргызстана в Венгрии встретился с Миклошем Лендьелем

Вчера состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Венгрии Талантбека Кушчубекова с заместителем государственного секретаря по вопросам обучения, стипендиальных программ, а также научной дипломатии Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Миклошем Лендьелем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией в сфере образования и науки, в том числе ежегодное участие кыргызских студентов в программе Stipendium Hungaricum.

Кушчубеков кратко остановился на текущих вопросах двусторонней повестки дня в сфере образования, а также перспективах и планах по укреплению данного взаимодействия между странами.

Кроме этого, стороны с удовлетворением подвели итоги первой кыргызско-венгерской конференции ректоров, которая состоялась 13-14 февраля в городе Будапеште в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Венгрию, а также обменялись мнениями относительно времени проведения второй кыргызско-венгерской конференции ректоров в городе Бишкеке.

Стороны договорились продолжать совместную работу, направленную на углубление взаимодействия между Кыргызстаном и Венгрией в сфере образования и отметили важность сохранения высокой динамики контактов на всех уровнях двустороннего сотрудничества.