Погода
$ 87.58 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Посол Кыргызстана в Венгрии встретился с Миклошем Лендьелем

154  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Венгрии Талантбека Кушчубекова с заместителем государственного секретаря по вопросам обучения, стипендиальных программ, а также научной дипломатии Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Миклошем Лендьелем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией в сфере образования и науки, в том числе ежегодное участие кыргызских студентов в программе Stipendium Hungaricum.

Кушчубеков кратко остановился на текущих вопросах двусторонней повестки дня в сфере образования, а также перспективах и планах по укреплению данного взаимодействия между странами.

Кроме этого, стороны с удовлетворением подвели итоги первой кыргызско-венгерской конференции ректоров, которая состоялась 13-14 февраля в городе Будапеште в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Венгрию, а также обменялись мнениями относительно времени проведения второй кыргызско-венгерской конференции ректоров в городе Бишкеке.

Стороны договорились продолжать совместную работу, направленную на углубление взаимодействия между Кыргызстаном и Венгрией в сфере образования и отметили важность сохранения высокой динамики контактов на всех уровнях двустороннего сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427791
Теги:
вуз, образование, посольство, Венгрия, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  