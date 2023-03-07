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ГКНБ: Пресечен контрабандный ввоз ГСМ из Казахстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны 2 большегрузные автомашины с дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, были выявлены отдельные хозяйствующие субъекты, которые без соблюдения каких-либо норм безопасности производили заправку в одном из частных домов в селе Чалдыбар, где осуществляется сбор ГСМ из Казахстана малыми партиями. Далее топливо на большегрузных автомашинах отправлялось в южные регионы для реализации.

В рамках материалов, зарегистрированных в АИС ЖУИ на стационарном посту "Сосновка", 3 марта 2023 года были задержаны 2 грузовые автоцистерны марки DAF. В результате осмотра были выявлены факты нарушения целостности пломб, а также использования поддельных сопроводительных документов на ГСМ. Указанные автомашины водворены на штрафную стоянку и опечатаны.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/427808
Теги:
ГКНБ, ГСМ, Казахстан, контрабанда, Кыргызстан
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