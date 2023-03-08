Электронное голосование будет апробировано в трех айыльных аймаках

Во исполнение Указа Президента КР "О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей" от 6 февраля 2023 года №19, ЦИК ранее приняла решение апробировать в пилотном режиме электронное голосование в Самаркандскем айылном кенеше Баткенского района Баткенской области.

28 февраля и 1 марта 2023 года состоялись встречи Центральной избирательной комиссии с жителями сел Самаркандек, Ак-Татыр и Ак-Сай Баткенского района Баткенской области.

В ходе встреч от жителей Ак-Сайского айылного аймака поступило обращения о применении электронного голосования и на выборах депутатов Ак-Сайского айылного кенеша, в связи с тем, что многие жители села Ак-Сай находятся вне территории айылного аймака.

В этой связи были проведены технические консультации с разработчиками системы электронного голосования о возможности расширения географии апробирования электронного голосования в пилотном режиме на выборах депутатов Ак-Сайского и Ак-Татырского айылных кенешей.

В целях создания условий для расширения возможности реализации избирательных прав граждан, с учетом обращений жителей Ак-Сайского и Ак-Татырского айылных аймаков Баткенского района Баткенской области ЦИК приняла решение апробировать электронное голосование и на выборах депутатов Ак-Сайского и Ак-Татырского айылных кенешей.

Баткенской ТИК во взаимодействии с государственной администрацией Баткенского района Баткенской области и исполнительными органами местного самоуправления поручено провести информационно-разъяснительную работу о порядке голосования в электронной форме среди жителей Самаркандекского, Ай-Сайского и Ак-Татырского айылных аймаков Баткенского района Баткенской области.

Аппарату ЦИК поручено принять меры по обеспечению приема заявлений для включения в список избирателей для голосования в электронной форме на выборах депутатов Самаркандекского, Ак-Сайского и Ак-Татырского айылных кенешей Баткенского района Баткенской области, в том числе посредством сервиса "Кабинет избирателя".