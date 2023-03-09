Павильон КР открылся на крупнейшей в мире туристической выставке

Кыргызская Республика участвует в крупнейшей ежегодной международной туристической выставке ITB Berlin. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

От КР туда приехал 21 представитель от различных организаций, включая 16 туроператоров и четыре дестинации. Утром прошла церемония открытия национального павильона. В ней приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КР в ФРГ Омурбек Текебаев, почетный консул Карл-Хуго Эрнст Элердинг, директор департамента туризма Самат Шатманов и представитель туристической отрасли Асхат Акибаев.

Павильон КР качественно выделяется на фоне остальных стендов и уже привлек к себе большое внимание гостей выставки. Дополнительный колорит в его работу привносят три рослых баатыра и девушки в национальной одежде. По признанию наших соо

соотечественников, которые работают и живут в Германии, они впервые горды за павильон КР.

Работу павильона и приезд делегации организовал Фонд поддержки развития туризма в КР. Миссия Фонда – объединение всех отечественных туроператоров, создание площадки для продвижения турпродуктов и увеличение притока туристов с целевых рынков, в том числе из Германии.

В рамках выставки запланированы семинары, презентации, бизнес-форумы, которые дадут участникам возможность найти новых партнеров и клиентов. 8 марта делегация КР проведет официальный прием, куда уже зарегистрировались почти 300 человек.