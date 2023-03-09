ГКНБ задержан заместитель директора санатория "Джалал-Абад"

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежных средств у пациентов санатория "Джалал-Абад" задержан заместитель директора по лечебной части данного учреждения "А.М.С.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что "А.М.С." систематически занимался вымогательством денежных средств у лечащихся, за включение в санаторную книжку дополнительных лечебных процедур, которые фактически предоставляются на бесплатной основе и входят в обязательный прейскурант медицинских процедур санатория.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".