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ГКНБ задержан заместитель директора санатория "Джалал-Абад"

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ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежных средств у пациентов санатория "Джалал-Абад" задержан заместитель директора по лечебной части данного учреждения "А.М.С.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что "А.М.С." систематически занимался вымогательством денежных средств у лечащихся, за включение в санаторную книжку дополнительных лечебных процедур, которые фактически предоставляются на бесплатной основе и входят в обязательный прейскурант медицинских процедур санатория.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/427833
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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