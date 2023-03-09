Арууке сможет ходить – на операцию осталось собрать совсем немного

Арууке родилась на три месяца раньше срока. Она помещалась у мамы на сложенных вместе ладонях – крохотный комочек с прозрачной кожей… Врачи говорили: не выживет. Отец малышки не смог принять ситуацию, сказал: "Выписывайся сама, я не могу больше забирать из роддома мертвых детей". Карлыгач решила бороться за дочь до конца, и эта борьба продолжается уже седьмой год. Сейчас так важно помочь выиграть очередной раунд "борьбы" с судьбой.

Карлыгач Нурбекова еще в роддоме решила дать малышке другое имя - Умут, что в переводе означает "надежда". Женщина готова была на все, лишь бы ее малышка жила. Годом ранее она потеряла ребенка при родах, тогда чуть с ума не сошла. Новая беременность вернула ее к жизни, подарила надежду на счастливое материнство. Но в 28 недель у Карлыгач начались преждевременные роды… Последующие сорок дней врачи делали все, чтобы критически недоношенная малышка выжила. А женщина ждала, что муж одумается и заберет ее с дочерью домой. Но отец Арууке оказался не готовым к таким испытаниям. Все, что он сделал для малышки, – съездил и оформил свидетельство о ее рождении.

- Выписывала меня мама. Так мы втроем и живем уже седьмой год: я работаю, а она ухаживает за Умут, мы ее дома зовем только так. Ведь моя доченька – моя надежда! Врачи говорят, что у нее высокий реабилитационный потенциал, она сможет ходить, главное – сделать сейчас срочную операцию! Хотели прооперировать ее в Кыргызстане, но никто не взялся, сказали, что дочка "останется на хирургическом столе". Стали искать иные способы лечения и попали на прием к турецкому профессору, он объяснил, почему так важно успеть прооперировать дочку в течение двух месяцев. Дело в том, что обе головки берцовых костей вышли из вертлужной впадины тазобедренного сустава, и теперь хрящевая ткань стремительно разрушается. Еще немного и каждое движение будет причинять дочке неимоверную боль. Она даже в туалет сходить не сможет спокойно! - переживает Карлыгач.

Такая проблема была не всегда. Арууке-Умут уже резво ходила в ходунках, а по дому передвигалась без них – держась за стол, диван и другие опоры. Но во время одной из реабилитаций, массажист повредил сухожилия малышке. Арууке кричала от боли и полностью перестала опираться на ноги. Год прошел, прежде чем она снова стала попыталась встать. Из-за длительного отсутствия движения и сильной спастики, берцовые кости "вышли" за пределы тазобедренного сустава. Теперь девочка не может, как прежде, ходить с помощью ходунков и даже просто стоять.

Но случай Арууке тем и уникален, что пока можно полностью восстановить подвижность сустава. Главное – успеть провести операцию в ближайшие недели. Карлыгач предприняла все усилия, чтобы собрать огромную для нее сумму, помогли родственники со стороны мамы. Отец ребенка по-прежнему занимает позицию невмешательства. Все, чем он может помочь в этом случае, – дать разрешение на выезд и лечение дочери за рубежом.

У Арууке практически полностью сохранен интеллект. Она разговаривает, любит играть с детьми на улице и смотреть сериалы "про жизнь", по вечерам рассказывает маме, кто в кого влюбился, кто на ком женился… Малышка еще не понимает, что ее собственная история – готовый сценарий для документального фильма про борьбу, любовь и надежду. А какой будет его "очередная серия", сейчас зависит от нас с вами. Вариантов всего два: Аруушку срочно прооперируют, и она будет ходить, или не прооперируют – тогда суставы разрушатся, обрекая девочку на хроническую боль и инвалидное кресло.

Проголосовать за будущее малышки просто:

- сделать перевод на О!Деньги: 0 707 719195;

- пополнить ЭЛСОМ: 0 707 71 91 95;

- связаться с мамой и передать помощь лично, позвонив по телефону: 0 552 22 36 64.