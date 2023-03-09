Глава Минздрава встретилась с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой

На днях в рамках визита в Российскую Федерацию в городе Москве состоялась двусторонняя встреча министра здравоохранения Кыргызской Республики Гулнары Баатыровой с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анной Поповой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-российского сотрудничества в сфере эпидемиологической и санитарной безопасности, отметили высокую динамику взаимодействия в области осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями.

Баатырова выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку и помощь, оказываемую в рамках вакцинации населения, предоставление гуманитарной помощи в виде ПЦР-тест систем, содействие в преодолении последствий распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Анне Юрьевне Поповой была вручена Почетная грамота Министерства здравоохранения Кыргызстана за многолетнее сотрудничество и большой вклад в развитие системы общественного здравоохранения Кыргызской Республики.