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Глава Минздрава встретилась с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в рамках визита в Российскую Федерацию в городе Москве состоялась двусторонняя встреча министра здравоохранения Кыргызской Республики Гулнары Баатыровой с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анной Поповой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-российского сотрудничества в сфере эпидемиологической и санитарной безопасности, отметили высокую динамику взаимодействия в области осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями.

Баатырова выразила благодарность российской стороне за постоянную поддержку и помощь, оказываемую в рамках вакцинации населения, предоставление гуманитарной помощи в виде ПЦР-тест систем, содействие в преодолении последствий распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Анне Юрьевне Поповой была вручена Почетная грамота Министерства здравоохранения Кыргызстана за многолетнее сотрудничество и большой вклад в развитие системы общественного здравоохранения Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/427846
Теги:
Минздрав, Россия, Кыргызстан
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