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Министры здравоохранения договорились вместе бороться против болезней

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- Нина Ничипорова
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В Москве состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Кыргызстана и России Гулнары Баатыровой и Михаила Мурашко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-российского сотрудничества в сфере здравоохранения, отметили устойчивую динамику взаимодействия на межведомственном уровне, в том числе между медицинскими учреждениями, подтвердили обоюдное намерение активизации совместной работы, направленной на улучшение здоровья населения и системы организации медицинской помощи.

Мурашко сообщил о готовности российской стороны увеличить количество мест для медицинских кадров из КР в научно-практических семинарах.

Со своей стороны министр Гулнара Баатырова обратила особое внимание на необходимость продолжения диалога в целях нахождения взаимоприемлемых вариантов решения вопросов, касающихся предоставления медицинской помощи членам семей трудящихся граждан Кыргызстана в России, а также облегчения процедуры прохождения медицинского освидетельствования, действующей для всех иностранных граждан.

Также в ходе встречи была отмечена важность продолжения обмена опытом и наилучшими практиками лечебного дела, укрепления сотрудничества в многостороннем формате, в том числе в рамках участия медицинских работников в международных мероприятиях в сфере здравоохранения.

В конце встречи министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пригласил министра здравоохранения КР Гулнару Баатырову и специалистов из Кыргызстана принять участие в форуме "Здоровое общество", которое пройдет 23-24 марта в Санкт-Петербурге.

В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы совершенствования первичной медико-санитарной помощи, борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, цифровая трансформация отрасли, подготовка медицинских кадров и другие темы, представляющие взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/427863
Теги:
кадры, население, Россия, Москва, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье, медицина
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