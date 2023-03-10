Задержан бывший заместитель директора ЗАО "Альфа Телеком"

ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела выявил факт закупки оборудования в ЗАО "Альфа Телеком" по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что бывший заместитель генерального директора П.М.А. и руководители департамента по IT-технологиям ЗАО "Альфа Телеком", вступив в сговор с отдельными участниками тендера, приобрели IT-оборудование по завышенной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы, и предварительный ущерб составил порядка 20 млн. сомов.

На основании добытых доказательств П.М.А. в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие".