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СМИ: Посольство США должно наградить посольство РФ в КР за такую работу

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Интернет-издание "Kyrgyzworld" также высказало свое мнение по поводу работы российского посла в Кыргызстане.

"Считать ли "Вечерку" проамериканской газетой, каждый решает сам. Но, то, что написано в статье, правда. Посольство России, как всегда, не занимается своими обязанностями - не работает активно с соотечественниками, не проводит "мягкую силу", с прессой сотрудничество на нуле и, что не совсем правильно, не воспринимает критику. По идее, посольство США должно наградить посольство РФ за такую работу и поаплодировать", - пишет СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/427890
Теги:
Россия, Кыргызстан, посол
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