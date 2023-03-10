СМИ: Посольство США должно наградить посольство РФ в КР за такую работу

Интернет-издание "Kyrgyzworld" также высказало свое мнение по поводу работы российского посла в Кыргызстане.

"Считать ли "Вечерку" проамериканской газетой, каждый решает сам. Но, то, что написано в статье, правда. Посольство России, как всегда, не занимается своими обязанностями - не работает активно с соотечественниками, не проводит "мягкую силу", с прессой сотрудничество на нуле и, что не совсем правильно, не воспринимает критику. По идее, посольство США должно наградить посольство РФ за такую работу и поаплодировать", - пишет СМИ.